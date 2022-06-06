Андрющенко розповів, як загарбники знущаються з маріупольців у величезних чергах на виживання

Люди непритомніють у величезних чергах

Андрющенко розповів про черги за їжею у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому Маріуполі люди вистоюють величезні черги за харчовими продуктами від російських загарбників. Роздача влаштована у колишньому торговому центрі "Метро", у черзі стоять по 1,5-2 тисячі людей. радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) у колишньому ТЦ "Метро" сягає від 1,5 до 2 тисяч осіб. У день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" ніде. Тіні для укриття немає. Щогодини в останні дні до 10 людей вивозять до лікарні через непритомність. Сморід від моргу, влаштованого в 200 метрах, посилюється щодня", написав він.

Андрющенко виклав фото того, що видають маріупольцям, та додав:

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"Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті".

Фейк про евакуацію

Раніше Андрющенко спростував фейкову інформацію про організацію евакуації з окупованого Маріуполя. Шахраї пропонують за гроші послуги власних перевізників, які приєднуватимуться до колони.

"Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично, це шахрайство. Телефон шахраїв +30683279596", – написав Андрющенко.

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