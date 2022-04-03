Жителі захопленого РФ Херсона вийшли на мирний мітинг за Україну (відео)

У місті неодноразово здійснювали спроби вигнати російських військових з української території

Херсон все ще тимчасово окупований / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні на площі Шевченка люди вийшли на мітинг проти російських окупантів. Вони виступили на підтримку України.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Місцеві жителі з українськими прапорами зібралися на мирний мітинг. Протестувальники скандували: "Херсон – це Україна!" та співали "Ой у лузі червона калина".

Крім цього, херсонці заспівали гімн України.

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Окупанти приїхали на місце, щоб зупинити людей і розігнати протест, але вони запізнилися, бо до того часу мітинг закінчився.

Окупація Херсона та Каховки

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