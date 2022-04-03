Жители захваченного РФ Херсона вышли на мирный митинг за Украину (видео)

В Херсоне на площади Шевченко люди вышли на митинг против российских оккупантов. Они выступили в поддержку Украины.
Об этом сообщают "Сегодня".
Местные жители с украинскими флагами собрались на мирный митинг. Протестующие скандировали: "Херсон – это Украина!" и пели "Ой у лузі червона калина".
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Кроме этого, херсонцы спели гимн Украины.
Оккупанты приехали на место, чтобы остановить людей и разогнать протест, но они опоздали, потому что к тому времени митинг закончился.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета, на котором было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты.
- В Каховке оккупанты захватили горсовет и назначили "мэра".
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