Жители захваченного РФ Херсона вышли на мирный митинг за Украину (видео)

В городе неоднократно предпринимали попытки выгнать российских военных из украинской территории

Херсон все еще временно оккупирован / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне на площади Шевченко люди вышли на митинг против российских оккупантов. Они выступили в поддержку Украины.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Местные жители с украинскими флагами собрались на мирный митинг. Протестующие скандировали: "Херсон – это Украина!" и пели "Ой у лузі червона калина".

Кроме этого, херсонцы спели гимн Украины.

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Оккупанты приехали на место, чтобы остановить людей и разогнать протест, но они опоздали, потому что к тому времени митинг закончился.

Оккупация Херсона и Каховки

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