Оккупанты открыли огонь по митингующим в Новой Каховке, есть раненые (видео)

В Новой Каховке военные РФ разгоняли митинг возле Дома культуры автоматами и светошумовыми гранатами.
Об этом пишет Telegram-канал Каховка. ИНФО.
"В городе слышны автоматные очереди, взрывы гранат. Похоже, что разгоняют митинг, который был запланирован на сегодня в 11:00", – говорится в сообщении.
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Также очевидцы пишут, что есть раненые.
"Кого-то били ногами, есть раненые", - говорится в сообщении.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
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- В Каховке оккупанты захватили горсовет и назначили "мэра".