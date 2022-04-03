Оккупанты открыли огонь по митингующим в Новой Каховке, есть раненые (видео)

Российские военные все еще контролируют город и мешают протестующим

Россияне стреляли по митингующим / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Каховке военные РФ разгоняли митинг возле Дома культуры автоматами и светошумовыми гранатами.

Об этом пишет Telegram-канал Каховка. ИНФО.

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"В городе слышны автоматные очереди, взрывы гранат. Похоже, что разгоняют митинг, который был запланирован на сегодня в 11:00", – говорится в сообщении.

Также очевидцы пишут, что есть раненые.

"Кого-то били ногами, есть раненые", - говорится в сообщении.

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