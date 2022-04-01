У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера"

Усіх працівників міськвиконкому зібрали у залі засідань, відібрали мобільні телефони

У Каховці військові РФ захопили мерію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Каховці озброєні російські військові захопили міськраду та призначили керуючим містом екс-депутата Херсонської облради Павла Філіпчука.

Про це повідомила прес-служба Каховської міської ради в Facebook.

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"Сьогодні, першого квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями. Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими рф повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло", – зазначається у повідомленні.

Окупація Херсона та Каховки