Дружини мародерів скаржаться на російських злодіїв – перехоплення

Росіяни продовжують мародерити

Мародери налагодили "бізнес". Фото: колаж "Сьогодні"

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх. Вони організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні та продають його своїм співвітчизникам.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

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"Вчора Вовина дружина мікрохвильову піч забрала…, вентилятор, кавомолку там, мультиварку…", – звітує чоловіку-окупанту дружина, що займається розподілом награбованого в РФ.

Але Вова, як виявляється, окрім перерахованого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: "три телевізори в коробці та один без коробки". Той, що без коробки, їй віддали, а ось решти трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав "Той хрін, який... він двічі забирав". Тож вона просить чоловіка розібратися.

Зважаючи на все, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу.

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"Очевидно, таким чином поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Тому що з огляду на санкції всі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", – підсумували у СБУ.

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