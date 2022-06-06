Жены мародеров жалуются на российских воров – перехват

Россияне продолжают мародерить

Мародеры наладили "бизнес". Фото: коллаж "Сегодня"

Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но воруют у своих. Они организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

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"Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку…", – отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.

Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародерил в Украине еще 4 телевизора: "три телевизора в коробке и один без коробки". Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хрен, который... он два раза забирал". Поэтому она просит мужа разобраться.

Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу.

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"Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих отпрысков. Потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России", – подытожили в СБУ.

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