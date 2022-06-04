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Жена оккупанта советует ему стрелять в своих — перехват ГУР

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 10:56
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Командиры РФ жалуются на низкий боевой дух солдат
Российские военные жалуются женам на ситуацию в Украине
Российские военные жалуются женам на ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в Херсонской области жалуются на крайне низкий боевой дух солдат. Об этом свидетельствует перехваченный ГУР Минобороны разговор командира с женой, который грозится, что будет сажать своих солдат. В ответ на это жена советует ему "показательно" кого-нибудь застрелить.

"Юра звонит, что они пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли", — говорит жена.

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"Ой, да мне это не важно. Мне свои б** на**й эти е**ные ишаки нах** мозг выносят. С*ка бл*** понабирали. Ну бл*** жалел, а теперь буду просто сажать на**й", — рассказывает ей оккупант.

Жена советует ему не жалеть солдат: "Ну а зачем ты их жалеешь, если они так тебе нервы треплют? Что ты им, козел отпущения терпеть их?"

"Нет, все бл***, просто доведу обстановку, хоть кто-то будет бл*** с*ка знать, потому что бл*** это все зависает и никто никому дальше бл*** полка ничего не передает на**й", — говорит он.

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"Критично?" — интересуется жена.

"Да критично было месяц назад, а сейчас уже бл*** просто..." — в сердцах говорит российский захватчик.

На уточняющий вопрос, имеется ли в виду сила духа, но ответил утвердительно. На это жена дала ему совет.

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"Та ну нах*й бл*** одного пристрелить показательно, остальные может позатыкаются. Добрая у тебя жена? (смеется). Знаешь, как говорят, "Бей своих, чтоб чужие боялись", — заявила она.

Мародерят даже магнитики

Российские оккупанты воруют в украинских домах даже магнитики из холодильников. Также они завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, походу, вот я их себе взял", – рассказывал русский мародер своему брату.

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