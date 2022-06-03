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Окупанти заздрять українцям і мародерять навіть магніти з холодильників – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 червня, 12:37
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Загарбники планують переправити додому крадене та продати
Окупанти мародерять в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти мародерять в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти настільки дикі, що крадуть усі підряд. Так, загарбники беруть із собою навіть магнітики з холодильників. Також вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

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"Я магнітики набрав. Ми колись у будинку оселилися, вони, ї*ать, такі мандрівники: вони були в Китаї, в Італії, у Парижі. До*уя, коротше, де були. Вони їм не потрібні, не знадобилися, походу, ось я їх собі взяв", – розповідає російський мародер братові.

Він додає, що військові Росії крадуть в Україні все, що бачать:

"Пацани чого тільки не пи*дять: пили, всяку ху*ню, "тирчики", болгарки – все додому".

Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе "добро" згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

"Рашист дуже цим переймається. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе", – зазначили в СБУ.

"Спи*дили у когось зі своїх". Окупанти почали красти у товаришів по службі – перехоплення розмови

Російські окупанти почали красти не лише в українців, а й у своїх побратимів. Так, вороги крадуть власну бойову техніку, а також зброю та боєприпаси у своїх убитих та поранених. Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

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"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – розповів окупант батькові.

Але для впевненості таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тому батько окупанта просить "прикопати" йому кілька автоматів та пістолетів.

Крім того, найбільшою популярністю серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі і їх простіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.

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