Дружина загарбника радить чоловікові вбивати своїх для піднесення бойового духу – перехоплення

Російські військові деморалізовані

У Мережі оприлюднили нові телефонні розмови російських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупант РФ поскаржився дружині на низький бойовий дух підлеглих і отримав пораду, як навести лад у підрозділі.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало у Telegram аудіозапис відповідної телефонної розмови.

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Зокрема, дружина російського загарбника розповідає про новини від спільного знайомого: "Пишуть, що витіснили нас, три населені пункти зайняли".

Офіцер-окупант відповідає, що його вже не цікавлять новини з інших фронтів, і скаржиться на проблеми з дисципліною у своєму підрозділі, які хвилюють його набагато сильніше.

"Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали... Жалів... Тепер просто саджатиму. Просто доповім про ситуацію хоча б. Хоч хтось знатиме, бо все зависає і ніхто далі полку нічого не передає", – розповідає він.

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На це дружина радить йому не бути цапом-відбувайлом і не шкодувати підлеглих.

"Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються. "Добра в тебе дружина. Як то кажуть: бий своїх, щоб чужі боялися", – пропонує вона.

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