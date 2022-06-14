Жена захватчика советует мужу убивать своих для подъема боевого духа – перехват

Российские военные деморализованы

В Сети обнародовали новые телефонные разговоры российских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупант РФ пожаловался жене на низкий боевой дух подчиненных и получил совет, как навести порядок в подразделении.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало в Telegram аудиозапись соответствующего телефонного разговора.

Реклама

Так, жена российского захватчика рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".

Офицер-оккупант отвечает, что его уже не интересуют новости с других фронтов, и жалуется на проблемы с дисциплиной в своем подразделении, которые волнуют его гораздо сильнее.

"Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали... Жалел... Теперь буду просто сажать. Просто доложу обстановку хотя бы. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает", – рассказывает он.

Реклама

На это жена советует ему не быть козлом отпущения и не жалеть подчиненных.

"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются. "Добрая у тебя жена. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", – предлагает она.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":