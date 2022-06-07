Жданов назвав цілі російських "Іскандерів" у Білорусі та спрогнозував відповідь

Військовий експерт розповів про те, що виявила українська розвідка

Олег Жданов пояснив, у чому може бути головна загроза з боку Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України розповів, що вздовж українського кордону в Білорусі накопичується російська техніка, включаючи "Іскандери", зенітні ракетні системи С-400 та авіацію. Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи це свідчить про підготовку наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це він розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Загроза Україні

За його словами, розвідка вже точно визначилася з приналежністю російських "Іскандерів" – вони розташовані десь за 50 км від нашого кордону з Білоруссю. Також там було помічено російські комплекси "Панцир С1". Жданов зазначив, що С-400 прикриває велику акваторію неба, "Панцир С1" – позиційні райони. Водночас справді є тактична авіація РФ на аеродромі в Білорусі.

"Але це не наступальне угруповання, а ударне. Тут головна загроза може бути з боку Білорусі в тому, що вони можуть завдавати ракетних ударів на відстані до 500 км углиб нашої території. Судячи з того, що вони зосереджені на Волинському напрямку, це може говорити про те, що Росія "готується" теж до постачання зброї в Україну за програмою лендліз", – розповів він.

Жданов пояснив: коли прийдуть перші судна з технікою та озброєнням, то постачання зброї в Україну буде більшим:

"І вони ж завозитимуться через західний кордон України. Ось тут, я думаю, Росія готується, найімовірніше, до того, щоб постаратися максимально зірвати наші постачання. Я думаю, що будуть ракетні удари по транспортній інфраструктурі – причому не лише з землі, а й з повітря".

Військовий експерт заявив, що Україна може цьому протидіяти, якщо, наприклад, у перших партіях постачання зброї прийдуть американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони можуть закрити якусь частину неба чи на цьому напрямі створити проблеми для російських військ.

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"Якщо ми HIMARS отримаємо, то 50 км від кордону він дістане по "Іскандерах". У нас немає обмежень на території Білорусі. Де-факто Білорусь є учасницею війни – вона надає свою територію та інфраструктуру, забезпечує дії російських військ. Тому можна вважати, що вона – повноцінна учасниця війни на боці РФ", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов раніше заявляв про те, що головне завдання для української армії на сьогодні – утримати оборону та не дати російським окупантам захопити Донецьку область. Проте говорити про контрнаступ поки що рано.

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