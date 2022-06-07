За тиждень-два Україна отримає купу зброї – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, коли від Заходу надійде та сама зброя, здатна змінити правила гри на фронті та вибити російських загарбників з України.
Про це він розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".
Допомога Україні
Олег Жданов зазначив, що якщо говорити про лендліз, то він уже на підході – ще тиждень-другий і Україна почне отримувати найнеобхідніші партії озброєння.
"За деякими даними, перші судна вже відшвартовуються в портах Польщі та інших європейських країн. Значить тиждень-два – і його вже доставлять в Україну", – сказав він.
Водночас, якщо говорити про грантову допомогу, яка йде в межах конференції в Рамштайні або "антипутинської коаліції", то вона, в принципі, надходить.
"Там просто кількість невелика, тому для нас вона важлива, але завжди нам хотілося б, щоб там було набагато більше. Та грантова допомога, яка сьогодні надходить, йде в принципі "з коліс у бій". Ми вже бачимо гаубиці на фронті, і французькі "Цезарі" одразу ж пішли на фронт", – розповів Жданов.
За його словами, щойно допомога з лендлізу прийде до України, тоді можна буде говорити про початок формування нового угруповання військ ЗСУ.
Нагадаємо, Олег Жданов раніше заявляв про те, що головне завдання для української армії на сьогодні – утримати оборону та не дати російським окупантам захопити Донецьку область. Проте говорити про контрнаступ поки що рано.