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За тиждень-два Україна отримає купу зброї – Жданов

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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7 червня, 13:15
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Водночас грантова допомога вже надходить
Олег Жданов заявив, що ленд-ліз уже на підході.
Олег Жданов заявив, що ленд-ліз уже на підході. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, коли від Заходу надійде та сама зброя, здатна змінити правила гри на фронті та вибити російських загарбників з України.

Про це він розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Допомога Україні

Олег Жданов зазначив, що якщо говорити про лендліз, то він уже на підході – ще тиждень-другий і Україна почне отримувати найнеобхідніші партії озброєння.

"За деякими даними, перші судна вже відшвартовуються в портах Польщі та інших європейських країн. Значить тиждень-два – і його вже доставлять в Україну", – сказав він.

Водночас, якщо говорити про грантову допомогу, яка йде в межах конференції в Рамштайні або "антипутинської коаліції", то вона, в принципі, надходить.

"Там просто кількість невелика, тому для нас вона важлива, але завжди нам хотілося б, щоб там було набагато більше. Та грантова допомога, яка сьогодні надходить, йде в принципі "з коліс у бій". Ми вже бачимо гаубиці на фронті, і французькі "Цезарі" одразу ж пішли на фронт", – розповів Жданов.

За його словами, щойно допомога з лендлізу прийде до України, тоді можна буде говорити про початок формування нового угруповання військ ЗСУ.

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Нагадаємо, Олег Жданов раніше заявляв про те, що головне завдання для української армії на сьогодні – утримати оборону та не дати російським окупантам захопити Донецьку область. Проте говорити про контрнаступ поки що рано.

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