Через неделю-две Украина получит кучу оружия – Жданов

При этом грантовая помощь уже поступает

Олег Жданов заявил, что ленд-лиз уже на подходе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, когда от Запада поступит то самое оружие, способное изменить правила игры на фронте и выбить российских захватчиков из Украины.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Помощь Украине

Олег Жданов отметил, что если говорить о ленд-лизе, то он уже на подходе – еще неделя-другая и Украина начнет получать те самые необходимые партии вооружения.

"По некоторым данным, первые суда уже отшвартовываются в портах Польши и других европейских стран. Значит, неделя-две – и он уже будут доставлены в Украину", – сказал он.

При этом, если говорить о грантовой помощи, которая идет в рамках конференции в Рамштайне или "антипутинской коалиции", то она в принципе поступает.

"Там просто количество небольшое, поэтому для нас она важна, но всегда нам бы хотелось, чтобы там было намного больше. Та грантовая помощь, которая сегодня поступает, идет в принципе "с колес в бой". Мы уже видим гаубицы на фронте, и французские "Цезари" сражу же ушли на фронт", – рассказал Жданов.

По его словам, как только помощь по ленд-лизу придет в Украину, тогда можно будет говорить о начале формирования новой группировки войск ВСУ.

Реклама

Напомним, Олег Жданов раньше заявлял о том, что главная задача для украинской армии на сегодняшний день – удержать оборону и не дать российским оккупантам захватить Донецкую область. Однако говорить о контрнаступлении пока рано.

Читайте также: