Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов назвал цели российских "Искандеров" в Беларуси и спрогнозировал ответку

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 15:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военный эксперт рассказал о том, что обнаружила украинская разведка
Олег Жданов объяснил, в чем может быть главная угроза со стороны Беларуси
Олег Жданов объяснил, в чем может быть главная угроза со стороны Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, что вдоль украинской границы в Беларуси накапливается российская техника, включая "Искандеры", зенитные ракетные системы С-400 и авиацию. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, свидетельствует ли это о подготовке наступления на Украину со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Угроза Украине

По его словам, разведка уже точно определилась с принадлежностью российских "Искандеров" – они расположены где-то в 50 км от нашей границы с Беларусью. Также там были замечены российские комплексы "Панцирь С1". Жданов отметил, что С-400 прикрывает большую акваторию неба, "Панцирь С1" – позиционные районы. При этом действительно присутствует тактическая авиация РФ на аэродроме в Беларуси.

"Но это не наступательная группировка, а ударная. Здесь главная угроза может быть со стороны Беларуси в том, что они могут наносить ракетные удары на расстоянии до 500 км вглубь нашей территории. Судя по тому, что они сосредоточены на Волынском направлении, то это может говорить о том, что Россия "готовится" тоже к поставкам оружия в Украину по программе ленд-лиз", – рассказал он.

Жданов объяснил: когда придут первые суда с техникой и вооружением, то поставки оружия в Украину будут большими:

"И они же будут завозиться через западную границу Украины. Вот здесь, я думаю, Россия готовится, скорее всего, к тому, чтобы постараться максимально сорвать наши поставки. Я думаю, что будут ракетные удары по транспортной инфраструктуре – причем не только с земли, но и с воздуха".

Военный эксперт заявил, что Украина может этому противодействовать, если, например, в первых партиях поставки оружия придут американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Они могут закрыть какую-то часть неба или на этом направлении создать проблемы для российских войск.

Реклама

"Если мы HIMARS получим, то 50 км от границы он достанет по "Искандерам". У нас нет ограничений по территории Беларуси. Де-факто Беларусь является участницей войны – она предоставляет свою территорию и инфраструктуру, обеспечивает действия российских войск. Поэтому можно считать, что она – полноценная участница войны на стороне РФ", – отметил Жданов.

Напомним, Олег Жданов раньше заявлял о том, что главная задача для украинской армии на сегодняшний день – удержать оборону и не дать российским оккупантам захватить Донецкую область. Однако говорить о контрнаступлении пока рано.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:30 7 июня
1
Личный состав 31360
Личный состав
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артиллерия 694
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 177
Вертолеты
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2405
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29512.75

Binance Coin (BNB)

276.63

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

61.27

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять