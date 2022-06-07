Жданов назвал цели российских "Искандеров" в Беларуси и спрогнозировал ответку

Военный эксперт рассказал о том, что обнаружила украинская разведка

Олег Жданов объяснил, в чем может быть главная угроза со стороны Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, что вдоль украинской границы в Беларуси накапливается российская техника, включая "Искандеры", зенитные ракетные системы С-400 и авиацию. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, свидетельствует ли это о подготовке наступления на Украину со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Угроза Украине

По его словам, разведка уже точно определилась с принадлежностью российских "Искандеров" – они расположены где-то в 50 км от нашей границы с Беларусью. Также там были замечены российские комплексы "Панцирь С1". Жданов отметил, что С-400 прикрывает большую акваторию неба, "Панцирь С1" – позиционные районы. При этом действительно присутствует тактическая авиация РФ на аэродроме в Беларуси.

"Но это не наступательная группировка, а ударная. Здесь главная угроза может быть со стороны Беларуси в том, что они могут наносить ракетные удары на расстоянии до 500 км вглубь нашей территории. Судя по тому, что они сосредоточены на Волынском направлении, то это может говорить о том, что Россия "готовится" тоже к поставкам оружия в Украину по программе ленд-лиз", – рассказал он.

Жданов объяснил: когда придут первые суда с техникой и вооружением, то поставки оружия в Украину будут большими:

"И они же будут завозиться через западную границу Украины. Вот здесь, я думаю, Россия готовится, скорее всего, к тому, чтобы постараться максимально сорвать наши поставки. Я думаю, что будут ракетные удары по транспортной инфраструктуре – причем не только с земли, но и с воздуха".

Военный эксперт заявил, что Украина может этому противодействовать, если, например, в первых партиях поставки оружия придут американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Они могут закрыть какую-то часть неба или на этом направлении создать проблемы для российских войск.

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"Если мы HIMARS получим, то 50 км от границы он достанет по "Искандерам". У нас нет ограничений по территории Беларуси. Де-факто Беларусь является участницей войны – она предоставляет свою территорию и инфраструктуру, обеспечивает действия российских войск. Поэтому можно считать, что она – полноценная участница войны на стороне РФ", – отметил Жданов.

Напомним, Олег Жданов раньше заявлял о том, что главная задача для украинской армии на сегодняшний день – удержать оборону и не дать российским оккупантам захватить Донецкую область. Однако говорить о контрнаступлении пока рано.

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