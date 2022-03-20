Зеленський заявив, що блокадний Маріуполь увійде в історії воєнних злочинів

Дії окупантів в українському місті будуть згадувати через століття

Окупанти попросту знищили мирне українське місто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що терор, який влаштували російські окупанти в заблокованому українському місті Маріуполі, будуть згадувати через століття.

Про це він сказав під час звернення до українців.

Реклама

Деталі

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке, що зробили з мирним містом окупанти — це терор, який будуть згадувати і через століття", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський сказав, що чим більше українці говорять про такі воєнні злочини Росії світові, тим більше Україна знаходить підтримки.

"Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", — підкреслив лідер.

Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові

Російські окупанти обстріляли лікарню в Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм. Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", — сказав Атрошенко.

За його словами, жодного гуманітарного коридору не було надано. Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10 градусів.

Реклама

Читайте також