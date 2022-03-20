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Окупанти зазнають значних втрат у війні проти України — ЗСУ

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20 березня, 01:21
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Збройна агресія РФ триває, однак українські захисники дають гідну відсіч ворогу
Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Завершилася 24 доба героїчного протистояння українського народу повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

  • На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.
  • На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.
  • На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.
  • У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Підрозділи Росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

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Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки".

Путін висунув шість умов для зустрічі з Зеленським

У Туреччині ведуть підготовку до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Тут знають і умови, за яких військовий злочинець із Москви погодиться поговорити з лідером України. Тільки ось поки що питання, чи піде на ці умови Київ. Їх назвав журналістам речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Перше, що за словами прессекретаря Реджепа Тайіпа Ердогана вимагає від Зеленського господар Кремля – відмова України від Криму та Донбасу.

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"Здебільшого обговорюються шість тем. Перша – це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "деназифікацією". По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Зрозуміло, що було досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями переговорів, що продовжуються, поки що рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана. Пункти 5 і 6 – це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі неприйнятні з точки зору України та міжнародної спільноти, є думки, що про них можна домовитися за різними формулами", – сказав Ібрагім Калин.

За словами представника Туреччини, Зеленський готовий розпочати переговори без жодних умов. А ось Путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті.

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