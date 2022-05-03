Завтра продовжиться евакуація маріупольців – подробиці

На завтра, 3 травня, погоджено евакуацію мирного населення. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.
Про це повідомляє міськрада Маріуполя.
Місце збору буде біля Луначарського кільця.
Далі по темі
"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00" , – йдеться у повідомленні.
Евакуйована колона з "Азовсталі" не доїхала до Запоріжжя
Люди з "Азовсталі", яких звільнили вчора, 1 травня, так і не змогли дістатися до Запоріжжя.
Сьогодні колону з людьми чекали у Запоріжжі. Протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Вже ввечері стало відомо, що колона так і не дісталася обласного центру, але на території області.