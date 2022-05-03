Завтра продовжиться евакуація маріупольців – подробиці

Евакуацію мирного населення погодили за підтримки ООН та Червоного Хреста

Евакуаційна колона забиратиме людей о 07:00 / Колаж "Сьогодні"

На завтра, 3 травня, погоджено евакуацію мирного населення. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.

Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

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Місце збору буде біля Луначарського кільця.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00" , – йдеться у повідомленні.

Евакуйована колона з "Азовсталі" не доїхала до Запоріжжя

Люди з "Азовсталі", яких звільнили вчора, 1 травня, так і не змогли дістатися до Запоріжжя.

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Сьогодні колону з людьми чекали у Запоріжжі. Протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Вже ввечері стало відомо, що колона так і не дісталася обласного центру, але на території області.

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