Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Евакуйована колона з "Азовсталі" не доїхала до Запоріжжя

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 23:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З території заводу вдалося евакуювати понад 100 жінок, дітей та літніх людей
Колона з людьми мала доїхати до Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"
Колона з людьми мала доїхати до Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"

Люди з "Азовсталі", яких звільнили вчора, 1 травня, так і не змогли дістатися до Запоріжжя. Причини затримки евакуаційної колони не уточнили, проте відомо, що вона знаходиться на території Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, пише Суспільне.

Реклама

За два дні гуманітарної операції з евакуації людей з "Азовсталі" вдалося евакуювати понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку.

Сьогодні колону з людьми чекали у Запоріжжі. Протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Вже ввечері стало відомо, що колона так і не дісталася обласного центру, але знаходиться на території області.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра, 3 травня, погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Окупанти знову почали обстрілювати "Азовсталь" після евакуації людей

У Маріуполі на "Азовсталі" відновилися обстріли з боку російських окупантів після того, як із заводу вдалося евакуювати 100 людей.

Російські окупанти використовували для ударів всі види зброї.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
Транспорт 1824
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти