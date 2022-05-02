Евакуйована колона з "Азовсталі" не доїхала до Запоріжжя

З території заводу вдалося евакуювати понад 100 жінок, дітей та літніх людей

Колона з людьми мала доїхати до Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"

Люди з "Азовсталі", яких звільнили вчора, 1 травня, так і не змогли дістатися до Запоріжжя. Причини затримки евакуаційної колони не уточнили, проте відомо, що вона знаходиться на території Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, пише Суспільне.

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За два дні гуманітарної операції з евакуації людей з "Азовсталі" вдалося евакуювати понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку.

Сьогодні колону з людьми чекали у Запоріжжі. Протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Вже ввечері стало відомо, що колона так і не дісталася обласного центру, але знаходиться на території області.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра, 3 травня, погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти знову почали обстрілювати "Азовсталь" після евакуації людей

У Маріуполі на "Азовсталі" відновилися обстріли з боку російських окупантів після того, як із заводу вдалося евакуювати 100 людей.

Російські окупанти використовували для ударів всі види зброї.

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