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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Навіщо Путіну літак судного дня і куди він на ньому полетить

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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3 травня, 22:33
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9 травня щасливій публіці РФ покажуть лайнер, на якому евакуюють президента у разі небезпеки
Ягун розповів, навіщо народу покажуть літак 9 Травня / Колаж "Сьогодні"
Ягун розповів, навіщо народу покажуть літак 9 Травня / Колаж "Сьогодні"

Нещодавно у Росії заявили, що на параді 9 Травня публіці покажуть "літак судного дня", головне призначення якого – евакуювати вище керівництво Російської Федерації у разі ядерного удару. Проте експерти сумніваються, що такий літак у результаті вдасться ефективно використати.

Про це український військовий експерт генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів телеведучій Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

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Ядерний удар

"На цьому етапі вони грають на свою публіку. Ті всі заклики до того, що всі згорять, а ми підемо в рай, що ми готові вдарити, адже вони там збиралися не тільки по Лондону і ще якимось країнам вдарити, вони збиралися недавно ще й Азербайджан ядерною зброєю вдарити. І взагалі ця вся риторика вона все ж таки розрахована на внутрішнього споживача, що вони все це можуть", – сказав в ефірі Ягун.

В експертному середовищі, зокрема у наших партнерів, запитують – чи існують ці сили стратегічного стримування. Ягун пояснює, звідки виникають такі сумніви:

"Після того, що ми побачили з їхньою армією, виникає дуже багато питань, в якому стані знаходиться їхнє ядерне озброєння. Чи справді воно модернізувалося? Чи справді там професійні офіцери? Чи справді там не може виникнути якась несподівана аварія, яка була при випробуванні цього "Буревісника" в Архангельській області?" , – каже експерт.

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На тлі таких міркувань та загальної ситуації на фронті Путіну, вважає Ягун, залишається тільки робити подібні заяви про 9 травня, парад та літак "судного дня", хоча звучать вони дещо дивно.

"Все, що залишається говорити Путіну своєму народу, це ось власне, що ми можемо, що у нас є де захиститися і, якщо вас не захистимо, я точно залишуся живим і далі вами керуватиму тільки тепер з літака. Я так розумію, ось навіщо він його показуватиме", – резюмував Віктор Ягун.

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Ядерний шантаж

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