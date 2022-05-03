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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Зачем Путину самолет "судного дня" и куда он на нем полетит

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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3 мая, 22:33
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9 мая счастливой публике РФ покажут лайнер, на котором эвакуируют президента в случае опасности
Ягун рассказал, зачем народу покажут самолет 9 Мая / Коллаж "Сегодня"
Ягун рассказал, зачем народу покажут самолет 9 Мая / Коллаж "Сегодня"

Недавно в России заявили, что на параде 9 Мая публике покажут "самолет судного дня", главное назначение которого – эвакуировать высшее руководство Российской Федерации в случае ядерного удара. Однако эксперты сомневаются, что такой самолет в итоге удастся эффективно использовать.

Об этом украинский военный эксперт, генерал-майор СБУ Виктор Ягун рассказал телеведущей Наташе Влащенко на канале "Украина 24".

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Ядерный удар

"На данном этапе они играют на свою публику. Те все призывы к тому, что все сгорят, а мы пойдем в рай, что мы готовы ударить, они ведь там собирались не только по Лондону и еще каким-то странам ударить, они собирались недавно еще и Азербайджан ядерным оружием ударить. И вообще эта вся риторика она все же рассчитана на внутреннего потребителя, что они все это могут", – сказал в эфире Ягун.

В экспертной среде, в частности у наших партнеров, задаются вопросом – существуют ли эти силы стратегического сдерживания. Ягун объясняет откуда возникают такие сомнения:

"После того, что мы увидели с их армией, возникает очень много вопросов, в каком состоянии находится их ядерное вооружение. Действительно ли оно модернизировалось? Действительно ли там профессиональные офицеры? Действительно ли там не может возникнуть какая-нибудь неожиданная авария, которая была при испытании этого "Буревестника" в Архангельской области?", – говорит эксперт.

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На фоне таких соображений и общей ситуации на фронте Путину, считает Ягун, остается только делать подобные заявления о 9 мая, параде и самолете "судного дня", хотя звучат они несколько странно.

"Все, что остается говорить Путину своему народу, это вот собственно, что мы можем, что у нас есть где защититься и, если вас не защитим, я точно останусь жив и буду дальше вами управлять только теперь с самолета. Ну, я так понимаю, зачем он будет его показывать", – резюмировал Виктор Ягун.

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Ядерный шантаж

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