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Кім: Росія покаже на параді 9 травня колони мародерів з холодильниками

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 травня, 11:53
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Також готують колони викрадених вантажівок з зерном із Херсонської області
Віталій Кім заявив, що Росія покаже на параді мародерів та вбивць, які воювали в Україні.
Віталій Кім заявив, що Росія покаже на параді мародерів та вбивць, які воювали в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім висміяв підготовку Росії до параду на 9 травня. Він вважає, що це стане "днем ганьби" і що святкувати під час війни – погана прикмета.

Про це Кім заявив у відеозверненні 3 травня.

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Він додав, що насправді 9 травня стане "днем ганьби" для росіян. Адже показати на параді треба не військову техніку, а поцуплені в Україні холодильники та вантажівки.

"Росіяни реально планують святкувати "день ганьби" 9 травня. Реально тренуються, літаки там "зетками" (літають, – ред.), марширують дівчатка у чорній формі, схожі на СС. Якийсь сюр. Ніхто росіянам не казав, що святкувати перемогу під час війни – це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових з холодильниками чи колони поцуплених вантажівок з зерном із Херсонської області? А що будуть казати? "Ганебна перемога, ганебна війна, не можемо повторити", – заявив Кім.

Глава Миколаївської ОВА не може повірити, що святкувати День перемоги у Росії планують під час того, як убивають мирних українців.

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9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну в Україні замість так званої "спеціальної воєнної операції", пише CNN.

Зазначається, що 9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й друге разом.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.

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За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих "ДНР" та "ЛНР", повного контролю над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.

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Особовий склад
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Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1062
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5
ББМ 2567
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