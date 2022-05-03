Ким: Россия покажет на параде 9 мая колонны мародеров с холодильниками

Также готовят колонны угнанных грузовиков с зерном из Херсонской области

Виталий Ким заявил, что Россия покажет на параде мародеров и убийц, воевавших в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким высмеял подготовку России к параду на 9 мая. Он считает, что это станет "днем позора" и что праздновать во время войны – плохая примета.

Об этом Ким заявил в видеообращении 3 мая.

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Он добавил, что на самом деле 9 мая станет "днем позора" для русских. Ведь показать на параде нужно не военную технику, а сворованные в Украине холодильники и грузовики.

"Русские реально планируют праздновать "день позора" 9 мая. Реально тренируются, самолеты там "зетками" (летают, – ред.), маршируют девочки в черной форме, похожей на СС. Какой то сюрр. Никто русским не говорил, что праздновать победу во время войны – это плохая примета? Не представляю, что они там покажут. Парад военных с холодильниками или колонны сворованных грузовиков с зерном из Херсонской области? А что будут говорить? "Позорная победа, позорная война, не можем повторить", – заявил Ким.

Глава Николаевской ОВА не может поверить, что праздновать День победы в России планируют во время того, как убивают мирных украинцев.

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9 мая Путин может официально объявить войну Украине

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну в Украине вместо так называемой "специальной военной операции", пишет CNN.

Отмечается, что 9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российский диктатор, используя пропагандистскую ценность этого дня, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

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По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.

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