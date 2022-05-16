Окупант похвалився мамі, як професійно вбивав українців

Військовий РФ заявив, що їх мають відправити у відпустку на два місяці

Окупант РФ поділився звірствами в Україні із матір'ю. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий РФ, який знаходиться в селі Новоукраїнка Донецької області, розповів матері про зачистку українського села та перспективи своєї служби.

Запис розмови опублікувало ГУР Міноборони України.

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За словами окупанта, один із російських підрозділів розбили ЗСУ та російські воїни залишилися без техніки в якомусь селі, тому їм на допомогу прийшов підрозділ військового РФ.

"Танк стріляв по полях, я професійно стріляв по будинках. Правильно, щоб їх там не залишалося ніде. Чистили. Я дивлюся, за 50 метрів від мене будинок стоїть і їхня піхота звідти побігла. Ми почали весь майданчик із землею рівняти. Всі будинки, ангари, все поспіль", – розповідає мамі окупант.

Він додав, що за чутками їх мають на два місяці відправити у відпустку, а після цього "буде як Сирія".

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"Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде, ніх*я. Спасибі, не поїдемо. Ні", – каже окупант.

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