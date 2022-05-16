Оккупант похвастался маме, как профессионально убивал украинцев

Военный РФ заявил, что их должны отправить в отпуск на два месяца

Оккупант РФ поделился зверствами в Украине с матерью. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный РФ, который находится в селе Новоукраинка Донецкой области, рассказал матери о зачистке украинского села и перспективах своей службы.

Запись разговора опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Реклама

По словам оккупанта, одно из российских подразделений разбили ВСУ и российские воины остались без техники в какой-то деревне, поэтому им на помощь пришло подразделение военного РФ.

"Танк стрелял по полям, я профессионально стрелял по домам. Правильно, чтобы их там не оставалось нигде. Чистили. Я смотрю, в 50 метрах от меня дом стоит и их пехота оттуда побежала. Мы начали всю площадку с землей ровнять. Все дома, ангары, все подряд", — рассказывает маме оккупант.

Он добавил, что по слухам их должны на 2 месяца отправить в отпуск, а после этого "будет как Сирия".

Реклама

"Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет, ни х*я. Спасибо, не поедем. Нет", — говорит оккупант.

Читайте другие новости "Сегодня":