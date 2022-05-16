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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупант похвастался маме, как профессионально убивал украинцев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 16:45
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Военный РФ заявил, что их должны отправить в отпуск на два месяца
Оккупант РФ поделился зверствами в Украине с матерью. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупант РФ поделился зверствами в Украине с матерью. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный РФ, который находится в селе Новоукраинка Донецкой области, рассказал матери о зачистке украинского села и перспективах своей службы.

Запись разговора опубликовало ГУР Минобороны Украины.

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По словам оккупанта, одно из российских подразделений разбили ВСУ и российские воины остались без техники в какой-то деревне, поэтому им на помощь пришло подразделение военного РФ.

"Танк стрелял по полям, я профессионально стрелял по домам. Правильно, чтобы их там не оставалось нигде. Чистили. Я смотрю, в 50 метрах от меня дом стоит и их пехота оттуда побежала. Мы начали всю площадку с землей ровнять. Все дома, ангары, все подряд", — рассказывает маме оккупант.

Он добавил, что по слухам их должны на 2 месяца отправить в отпуск, а после этого "будет как Сирия".

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"Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет, ни х*я. Спасибо, не поедем. Нет", — говорит оккупант.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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