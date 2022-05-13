Окупанти розповідають матерям, як цинічно вбивають українських полонених – перехват

Інформація шокувала навіть проросійську матір загарбника

Російські окупанти безжально розстрілюють українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти безжально вбивають не лише мирних жителів, але й військовополонених. Загарбники грубо порушують Женевські конвенції. Про свої "подвиги" солдати РФ розповідають рідним.

Про це свідчить нове перехоплення розмови, опубліковане СБУ.

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Так, російський окупант зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу сходити до туалету.

"Він там у туалет хотів сильно. Йому сказали: "Зараз додому поїдеш. Іди, каже, до туалету сходи, і поїдеш". Все, він пішов – ми його в спину", – розповів загарбник.

Це шокувало навіть його проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови та заявила: "Ось вони так і роблять, сволочі… своїх розстрілюють". Але син цинічно уточнив: "Та ні, це ми його розстріляли".

Варто зазначити, що СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. Зокрема завдяки перехопленим розмовам.

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Дружини окупантів почали боятися їх після звірств в Україні – перехват

Російські окупанти продовжують влаштовувати звірства на війні в Україні. Тому їх почали боятися власні дружини. Солдати РФ упевнені, що повернуться додому живими, але водночас називають себе "їб*нутими". Про це свідчить нова телефонна розмова, перехоплена СБУ.

Жінки окупантів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку солдат.

В опублікованій розмові можна почути, як п'яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільними. І цим дуже її лякає.

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"Я можу взяти людину і в голову "бам"... З кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що, в це не віриш? Насте, я довбо*бом став, я взагалі їб*нутий став", – каже окупант.

Жінка стурбована, як вони житимуть разом, але загарбник не дуже переймається:

"Коли були цивільні, я цивільних в окопи кидав. Усім по голові стріляв... Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким є", – сказав російський солдат.

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