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Полонений окупант РФ зі сльозами попросив дружину забрати його додому (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 травня, 16:04
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У полон російський солдат потрапив у дев'ятих числах травня
Російський військовий дзвонить дружині
Російський військовий дзвонить дружині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський військовий, який перебуває в полоні, поспілкувався по телефону з дружиною і попросив її зв'язатися з іншими дружинами солдатів РФ, які також перебувають у полоні, об'єднатися і подати списки на обмін полоненими. Про це повідомляє в Telegram-каналі Служба безпеки України.

Що просив окупант

"Знаходжуся в полоні, зі мною звертаються дуже добре, все нормально, живий, здоровий, не плач, нормально все. Якщо хочете, щоб мене на обмін якось або щось тобі треба домовитися з дівчатами інших хлопців, які зі мною, з Вовчиною дружиною, щоб ви почали штурмувати нашу частину там, де ми служимо, у тебе записано, де я служу, щоб нас подали в списки на обмін, тому ми рахуємося, як безвісти зниклі. по балді", – розповів він про ситуацію, що склалася з ним, і умови в полоні.

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Також він зі сльозами на очах поспілкувався із сином та донькою.

"У мене теж все нормально, все буде добре – не хвилюйся, дай Бог повернуся, у футбол пограємо, на рибалку сходимо", – пообіцяв він дитині.

Окупант розповів, що потрапив у полон 9 числа приблизно.

Обмін полоненими

  • Верещук заявляла, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.
  • 21 квітня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулося 19 людей.
  • 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими.
  • Попередній обмін бранцями між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців , серед яких вісім цивільних. Також із полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантів.
  • 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя.

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