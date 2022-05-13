Полонений окупант РФ зі сльозами попросив дружину забрати його додому (відео)

Російський військовий, який перебуває в полоні, поспілкувався по телефону з дружиною і попросив її зв'язатися з іншими дружинами солдатів РФ, які також перебувають у полоні, об'єднатися і подати списки на обмін полоненими. Про це повідомляє в Telegram-каналі Служба безпеки України.
Що просив окупант
"Знаходжуся в полоні, зі мною звертаються дуже добре, все нормально, живий, здоровий, не плач, нормально все. Якщо хочете, щоб мене на обмін якось або щось тобі треба домовитися з дівчатами інших хлопців, які зі мною, з Вовчиною дружиною, щоб ви почали штурмувати нашу частину там, де ми служимо, у тебе записано, де я служу, щоб нас подали в списки на обмін, тому ми рахуємося, як безвісти зниклі. по балді", – розповів він про ситуацію, що склалася з ним, і умови в полоні.
Також він зі сльозами на очах поспілкувався із сином та донькою.
"У мене теж все нормально, все буде добре – не хвилюйся, дай Бог повернуся, у футбол пограємо, на рибалку сходимо", – пообіцяв він дитині.
Окупант розповів, що потрапив у полон 9 числа приблизно.
Обмін полоненими
- Верещук заявляла, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.
- 21 квітня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулося 19 людей.
- 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими.
- Попередній обмін бранцями між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців , серед яких – вісім цивільних. Також із полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантів.
- 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя.