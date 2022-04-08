"Я втратив половину ноги та ступню": репортер Fox News про стан після поранення під Києвом

Окупанти поранили журналіста у Київській області 14 березня, а його колег вбили

Журналіст Fox News, поранений в Україні, сказав, що йому дуже пощастило, що він живий / Фото: Колаж: Сьогодні

Бенджамін Холл, репортер Fox News Channel, який минулого місяця отримав поранення під Києвом в Україні, розповів про своє самопочуття. За словами журналіста, йому дуже пощастило, що він вижив.

Про це він написав у Twitter.

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"Підбиваючи підсумок, я втратив половину ноги з одного боку і ступню з іншого. Одна рука зростається, одне око більше не працює, і мій слух сильно погіршився... Але загалом я страшенно щасливий, що опинився тут, і люди, завдяки яким я з'явився тут, дивовижні!", - написав Холл.

Репортер Fox News отримав поранення 14 березня.

Зазначимо, що Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та в Африці, висвітлював війни у Сирії, Іраку, Афганістані та секторі Газа.

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Окупанти вбили двох журналістів на Київщині

Російські військові вбили колег Бенджаміна Холла – оператора телеканалу FoxNews П'єра Закревського та українську журналістку Олександру Куршинову. Про це написав у Telegram радник голови МВС Антон Геращенко.

"Російські фашистські фашисти продовжують убивати журналістів. Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині с.Горенка", – написав Геращенко.

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