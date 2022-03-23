У Києві під обстрілом загинула російська журналістка, яка писала про злочини Росії

Оксана Бауліна знімала руйнування в українській столиці після атак

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під час обстрілу загинула журналістка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна.

Повідомляють, що вона за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. Також загинув ще один цивільний, двоє людей, які супроводжували Бауліну, отримали поранення і були госпіталізовані.

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Нагадаємо, 23 березня російські війська завдали нового удару по Києву. Окупанти обстріляли паркування торговельного центру в Подільському районі, внаслідок чого одна людина загинула, двох поранених госпіталізовано.

Що відомо про журналістку

До приходу в The Insider Оксана Бауліна працювала у Фонді боротьби з корупцією, створеному опозиціонером Олексієм Навальним. Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії.

В Україні Бауліна встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва під час війни, яку розв'язала Росія.

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Додамо, видання The Insider не підтримує політику Кремля та публікує багато матеріалів про злочини російських військових в Україні. У виданні запевнили, що продовжать висвітлювати російську агресію в Україні. У Росії The Insider оголошено "іноземним агентом".

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