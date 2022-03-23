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В Киеве под обстрелом погибла российская журналистка, писавшая о преступлениях России

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 21:28
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Оксана Баулина снимала разрушения в украинской столице после атак
Журналиста из России погибла вКиеве
Журналиста из России погибла вКиеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве во время обстрела погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина.

Сообщается, что она по редакционному заданию снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. Также погиб еще один человек (гражданское лицо), двое сопровождавших Баулину людей получили ранения и были госпитализированы.

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Напомним, 23 марта российские войска нанесли новый удар по Киеву. Оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Подольском районе, в результате чего один человек погиб, двое раненых госпитализированы.

Что известно о журналистке

До прихода в The Insider Оксана Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией, созданном оппозиционером Алексеем Навальным. После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России.

В Украине Баулина успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева во время войны, которую развязала Россия.

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Добавим, издание The Insider не поддерживает политику Кремля и публикует много материалов о преступлениях российских военных в Украине. В издании заверили, что продолжат освещать российскую агрессию в Украине. В России The Insider объявлен "иностранным агентом".

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