Окупанти вбили двох журналістів на Київщині, ще одного поранили (фото)

Журналісти загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів

Українська журналістка Олександра Куршинова (ліворуч) та оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові вбили оператора телеканалу FoxNews П'єра Закревського та українську журналістку Олександру Куршинову.

Про це написав у Telegram радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Російські фашистські фашисти продовжують убивати журналістів. Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині с.Горенка", – написав Геращенко.

Журналістка Олександра Куршинова

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Оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський

Їхній колега – журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося ампутувати частину гомілки.

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В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено

В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено для того, щоб уберегти життя представників медіа та українських військових. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Telegram.

Він звернувся до українських та іноземних ЗМІ та попросив представників медіа, а також усіх українців не публікувати у соцмережах військовослужбовців, а також їхню техніку. І сказав, що в'їзд журналістів в Ірпінь заборонено.

"Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців – не публікуйте у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо!" – зазначив мер у повідомленні.

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