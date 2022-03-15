Окупанти вбили двох журналістів на Київщині, ще одного поранили (фото)

Російські військові вбили оператора телеканалу FoxNews П'єра Закревського та українську журналістку Олександру Куршинову.
Про це написав у Telegram радник голови МВС Антон Геращенко.
"Російські фашистські фашисти продовжують убивати журналістів. Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині с.Горенка", – написав Геращенко.
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Їхній колега – журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося ампутувати частину гомілки.
В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено
В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено для того, щоб уберегти життя представників медіа та українських військових. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Telegram.
Він звернувся до українських та іноземних ЗМІ та попросив представників медіа, а також усіх українців не публікувати у соцмережах військовослужбовців, а також їхню техніку. І сказав, що в'їзд журналістів в Ірпінь заборонено.
"Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців – не публікуйте у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо!" – зазначив мер у повідомленні.
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