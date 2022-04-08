"Я потерял половину ноги и ступню": репортер Fox News о состоянии после ранения под Киевом

Оккупанты ранили журналиста в Киевской области 14 марта, а его коллег убили

Журналист Fox News, раненый в Украине, сказал, что ему очень повезло, что он жив / Фото: Коллаж: Сегодня

Бенджамин Холл, репортер Fox News Channel, который в прошлом месяце получил ранения под Киевом в Украине рассказал о своем самочувствии. По словам журналиста, ему очень повезло, что он выжил.

Об этом он написал в Twitter.

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"Подводя итог, я потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Одна рука срастается, один глаз больше не работает, и мой слух сильно ухудшился... Но в общем я ужасно счастлив, что оказался здесь, и люди, благодаря которым я появился здесь, удивительные!", – написал Холл.

Репортер Fox News получил ранения 14 марта.

Бенджамин Холл – журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и Африке, освещал войны в Сирии, Ираке, Афганистане и секторе Газа.

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Оккупанты убили двух журналистов в Киевской области

Российские военные убили коллег Бенджамина Холла оператора телеканала FoxNews Пьера Закревского и украинскую журналистку Александру Кувшинову. Об этом написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Российские фашистские фашисты продолжают убивать журналистов. Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части с.Горенка", – написал Геращенко.

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