Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

ЗСУ просунулися до Херсона і змусили окупантів зайняти оборонні позиції – ISW

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 06:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військові вже за 18 кілометрів від Херсона
Українські захисники підходять до Херсона.
Українські захисники підходять до Херсона. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські контратаки 14 червня змусили російські війська на Південному напрямку зайняти оборонні позиції. ЗСУ просунулися і опинилися в межах 18 км від окупованого Херсона. Водночас, точні позиції українських військових наразі не підтверджені.

Про це повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

За даними військових аналітиків, ЗСУ чинять значний тиск на російські сили, щоб посилити свої оборонні рубежі на півдні. Окупанти мінують берег річки Інгулець, ймовірно, у відповідь на українські контратаки в районі Давидова Брода на північному заході Херсона та у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу з окупованих кордонів у Херсоні.

Російські війська перекинули одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в райони, розташовані поблизу адмінкордону Херсонсько-Миколаївської області. Окрім того, російські війська продовжували обстрілювати Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Ключові висновки ISW за останню добу

  • Російські війська продовжують підготовку до наступу у напрямі Слов'янська,
  • Російські сили продовжують боротьбу за контроль підприємством "Азот" і хочуть зруйнувати всі мости між Сєвєродонецьком та Лисичанськом,
  • Війська РФ продовжують наступальні операції на схід від Бахмута, щоб перерізати українські комунікації на Сєвєродонецьк-Лисичанськ,
  • Армія Росії продовжила наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що Збройні сили України наближаються до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста.

Реклама

Раніше ми писали, що російські окупанти потужні обстріляли місто Апостолове Дніпропетровська область. Внаслідок атаки є загиблі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 14 червня
1
Особовий склад 32500
Особовий склад
2
Танки 1434
Танки
3
ББМ 3503
ББМ
4
Артилерія 721
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 229
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 588
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2473
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Денис Чаюк - полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Закарпатський легіон”. За особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога отримав звання Герой України з врученням “Золотої Зірки”.
Історії героїв
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

22005.37

Binance Coin (BNB)

221.28

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

45.79

Theta (THETA)

1.13

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,56 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.57

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти