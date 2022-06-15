ВСУ продвинулись к Херсону и вынудили оккупантов занять оборонительные позиции – ISW

Украинские военные уже за 18 километров от Херсона

Украинские защитники подходят к Херсону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские контратаки 14 июня вынудили российские войска на Южном направлении занять оборонительные позиции. ВСУ продвинулись и оказались в пределах 18 км от оккупированного Херсона. В то же время, точные позиции украинских военных пока не подтверждены.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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По данным военных аналитиков, ВСУ оказывают значительное давление на российские силы, чтобы усилить свои оборонительные рубежи на юге. Оккупанты минируют берег реки Ингулец, вероятно, в ответ на украинские контратаки в районе Давидова Брода на северо-западе Херсона и в направлении Николаева и Кривого Рога с оккупированных границ в Херсоне.

Российские войска перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы, расположенные вблизи админграницы Херсонско-Николаевской области. Кроме того, российские войска продолжали обстреливать Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Ключевые выводы ISW за последние сутки

Российские войска продолжают подготовку к наступления в направлении Славянска,

Российские силы продолжают борьбу за контроль предприятием "Азот" и хотят разрушить все мосты между Северодонецком и Лисичанском,

Войска РФ продолжают наступательные операции восточнее Бахмута, чтобы перерезать украинские коммуникации на Северодонецк-Лисичанск,

Армия России продолжила наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Напомним, 14 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города.

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Ранее мы писали, что российские оккупанты мощно обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие.