ЗСУ підбили танк окупантів "Владімір" (фото)

У Запорізькій області Збройні Сили України підбили танк російських окупантів "Владімір".
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
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Повідомляється, що українські захисники однієї з бригад підбили сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір".
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