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ЗСУ відкинули окупантів на кілька кілометрів у районі Рубіжного

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 16:56
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Українські захисники пішли у контратаку на сході країни
ЗСУ відкинули окупантів у Рубіжному.
ЗСУ відкинули окупантів у Рубіжному. / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ пішли у контратаку на сході України. Військові зуміли відкинути передові підрозділи супротивника у районі Кремінна – Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід.

Про це повідомив військовий аналітик, полковник ЗСУ Костянтин Машовець в Facebook.

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За його словами, ЗСУ створили досить чітку загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, так само просунувшись у північно-східному напрямку, у бік річки Оскол.

"Зважаючи на все, для командування військ противника, що оперують у цьому районі, все це стало досить несподіваною подією", – зазначив Машовець.

Ситуація у Харкові

Крім того, в районі Харкова, Сили оборони України продовжують "відтісняти" передові підрозділи РФ від околиць міста, поступово звільняючи приміські селища у напрямку на Печеніги та Старий Салтов, а також у районі між цими двома дорогами. Вчора, передові підрозділи ЗСУ у цьому районі вийшли до селищ Байрак, Кутузівка, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.

"Угруповання військ противника, що займає позиційний район на південь від умовної лінії Золочів – Вовчанськ поки що перейшло до оборони, але дуже активно впливає своїми далекобійними вогневими засобами поразки по інфраструктурі та мирним кварталам Харкова, поступово їх руйнуючи", – додав Машовець.

За даними військового експерта, командування військ РФ проводить посилення угруповання на лінії Золочів – Вовчанськ досить обмеженими резервами з території своєї Білгородської області.

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"Так само слід зазначити, що ЗСУ у районі Харкова безсумнівно намагаються активно діяти у південно-східному напрямку від Індустріального району міста з метою "ускладнення життя" Ізюмсько-Куп'янському угрупованню військ противника... За нашими крайніми відомостями, ЗСУ вдалося успішно просунутися в цьому аж до селища Малинівка в районі Чугуєва", – розповів Машовець.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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