Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ отбросили оккупантов на несколько километров в районе Рубежного

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские защитники пошли в контратаку на востоке страны
ВСУ отвергли оккупантов в Рубежном.
ВСУ отвергли оккупантов в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ пошли в контратаку на востоке Украины. Военные сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная – Рубежное на несколько километров на северо-восток.

Об этом сообщил военный аналитик, полковник ВСУ Константин Машовец в Facebook.

Реклама

По его словам, ВСУ создали достаточно отчетливую угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, так же продвинувшись в северо-восточном направлении, в сторону реки Оскол.

"Судя по всему, для командования войск противника, оперирующих в этом районе, все это стало достаточно неожиданным событием", – отметил Машовец.

Ситуация в Харькове

Кроме того, в районе Харькова, Силы обороны Украины продолжают "оттеснять" передовые подразделениям РФ от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а так же в районе между этими двумя дорогами. Вчера, передовые подразделения ВСУ в этом районе вышли к поселкам Байрак, Кутузовка, а так же продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.

"Группировка войск противника, занимающая позиционный район южнее условной линии Золочив – Волчанск пока перешла к обороне, но весьма активно воздействует своими дальнобойными огневыми средствами поражения по инфраструктуре и мирным кварталам Харькова, постепенно их разрушая", – добавил Машовец.

По данным военного эксперта, командование войск РФ проводит усиление группировки на линии Золочив – Волчанск достаточно ограниченными резервами с территории своей Белгородской области.

Реклама

"Так же следует заметить, что ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника... По нашим крайним сведениям, ВСУ удалось успешно продвинуться в этом направлении вплоть до посёлка Малиновка в районе Чугуева", – рассказал Машовец.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 апреля
1
Личный состав 20300
Личный состав
2
Самолеты 165
Самолеты
3
Вертолеты 146
Вертолеты
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артиллерия 376
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 127
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1471
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять