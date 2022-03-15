"Ворог вчиться з нами воювати" – у Мінобороні розповіли, чому орки не наступають

Бої тривають, проте російські окупанти не можуть просунутися в глиб України

За 15 березня кількість полонених окупантів збільшилась / Колаж "Сьогодні"

На всіх напрямках російські окупанти не проводять наступальних дій, однак, можливо, ведуть підготовку до реалізації нового плану захоплення українських територій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр.

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Що відомо

"20 день триває ця варварська війна. Зараз можна вже робити певні висновки, як поводиться ворог. Українська армія зупинила ворога і зараз наступ, інтенсивність просування на територію України зменшилася. І активних боїв зараз значно менше. Про що це може свідчити. З одного боку – це свідчить про те, що ворог зазнав величезних втрат і намагається зараз поповнити особовий склад, відновити логістику, тому що Збройні сили України знищили логістику ворога в більшості своїй. Ворог сьогодні має проблеми і з провізією, і з пальним. З іншого боку, ворог не полишає своїх планів стосовно просування вглиб території, тому ми маємо бути готовими до цього. І ворог вчиться з нами воювати. У них були одні плани, зараз ворог бачить, що ці плани нездійсненні – вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатують порядок своїх дій і шукають план "Б", щоб таки реалізувати хоч щось", – розповіла представник Міноборони України.

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