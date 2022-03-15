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"Дуже важкий переговорний процес" – Подоляк про перенесення переговорів

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15 березня, 21:58
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У сторін є важливі протиріччя
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори між Україною та Росією, що вторглася на нашу територію, на сьогодні закінчилися і перенесені на завтра.

Про це повідомив у своєму твіттері радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", – повідомив Подоляк.

Раніше він повідомляв, що на порядку денному були спільні питання щодо врегулювання ситуації, припинення вогню, виведення військ з території країни.

Переговори

Днем раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ. Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.

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"У нас все за планом, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну... Наші позиції незмінні – світ, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, будь-які політичні врегулювання", – сказав Подоляк під час ранкового відеозвернення.

Загалом уже пройшло три раунди переговорів, які не дали змоги навіть запустити нормальний процес евакуації громадян України із тимчасово окупованих російськими військами міст. 15 березня було зірвано евакуацію із Сум.

При цьому робочі групи, які створені в рамках переговорного процесу між Україною та Росією, функціонують на постійній основі.

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