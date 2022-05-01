У Запорізькій області через окупантів люди залишилися без будинків і грошей

Також складна ситуація із продуктами харчування. Хліб постачають перебоями

Окупанти обстрілюють Запорізьку область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти у Запорізькій області, обриваючи життя людей, руйнуючи будинки, знищуючи все, що було важливим для місцевих жителів.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.

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Жителі Оріхова розповіли про те, як околиці їх містечка щоденно потерпають від ворожої артилерії. Деяким постраждалим нікуди їхати, їх домівки пошкодило снарядами, грошей немає. На деяких городах внаслідок обстрілів з’явилось багато воронок, гине свійська худоба.

"Деякі люди живуть без даху над головою, деяких прихистили інші жителі. Це велике горе", – заявив Ареф'єв.

У місті складна ситуація з продуктами харчування. Хліб постачають з перебоями. Нещодавно вдалось доставити гуманітарний вантаж з продовольчими наборамм із Запоріжжя.

Зі слів самих місцевих жителів, люди які мали можливість – поїхали. Залишились ті, у кого немає такої можливості, переважно літні люди.

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"Зараз дуже складна ситуація у Гуляйполі та інших населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами", – зазначив речник ЗОВА.

У Запорізькій області ЗСУ розбомбили бронетехніку окупантів

Українські військові під Запоріжжям знищили бронетехніку ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє командування Сухопутних військ України.

"110-та окрема бригада територіальної оборони завдала успішних артилерійських ударів по дислокованій російській бронетехніці в Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

За 26 квітня воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

50 осіб особового складу супротивника;

2 – поранено;

1 зенітно-ракетний комплекс С-300;

5 танків;

Су-34.

6 – 122 мм гаубиць Д-30;

6 бойових броньованих машин;

ворожий склад боєприпасів.

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