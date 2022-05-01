В Запорожской области из-за оккупантов люди остались без домов и денег

Также сложная ситуация с продуктами питания. Хлеб снабжают перебоями

Оккупанты обстреливают Запорожскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Запорожской области, обрывая жизнь людей, разрушая дома, уничтожая все, что было важно для местных жителей.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

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Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их городка ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает домашний скот.

"Некоторые люди живут без крыши над головой, некоторых приютили другие жители. Это большое горе", – заявил Арефьев.

В городе сложная ситуация с продуктами питания. Хлеб снабжают перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья.

По словам самих местных жителей, люди, которые имели возможность – уехали. Остались те, у кого нет такой возможности, преимущественно пожилые люди.

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"Сейчас очень сложная ситуация в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами", – отметил спикер ЗОВА.

В Запорожской области ВСУ разбомбили бронетехнику оккупантов

Украинские военные под Запорожьем уничтожили бронетехнику врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщает командование Сухопутных войск Украины.

"110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехнике в Запорожской области", – говорится в сообщении.

За 26 апреля воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:

50 человек личного состава противника;

2 – ранены;

1 зенитно-ракетный комплекс С-300;

5 танков;

Су-34.

6 – 122 мм гаубиц Д-30;

6 боевых бронированных машин;

вражеский склад боеприпасов.

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