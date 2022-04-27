У Запорізькій області ЗСУ розбомбили бронетехніку окупантів (відео)

Українські військові під Запоріжжям знищили бронетехніку ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Командування сухопутних військ України.
"110-та окрема бригада територіальної оборони завдала успішних артилерійських ударів по дислокованій російській бронетехнікі в Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.
Минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:
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- 50 осіб особового складу супротивника;
- 2 – поранено;
- 1 зенітно-ракетний комплекс С-300;
- 5 танків;
- Су-34.
- 6 – 122 мм гаубиць Д-30;
- 6 бойових броньованих машин;
- ворожий склад боєприпасів.
Що відбувається в Україні 27 квітня
- У Луганській області ворог всю ніч обстрілював мирні міста . Так, у Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привілля під час обстрілу загинув чоловік.
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область . Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту у Луганській та Донецькій областях відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в ряді споруд ЧАЕС.