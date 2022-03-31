В Україні 60% дітей змушені були покинути свої будинки через війну – ООН

2 мільйони дітей виїхали в інші країни, ще 2,5 млн стали внутрішніми переселенцями

Війна забрала у дітей дитинство та їхні будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну, яку Росія розв'язала на території України, понад 60% дітей були змушені виїхати зі своїх домівок. Про це у Twitter повідомляє ООН.

Так, 2 мільйони дітей поїхали за кордон, ще 2,5 мільйона – змінили дім усередині країни.

Реклама

2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.



2.5 мільйони дітей знаходяться всередині країни.



60% всіх українських дітей мають бути forced від своїх людей.



See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU - United Nations (@UN) March 31, 2022

"Ситуація в Україні продовжує посилюватися. Кількість дітей, які залишили свої оселі, продовжує зростати, і ми повинні пам'ятати про те, що кожен з них потребує захисту, освіти, безпеки та підтримки", – сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За даними ЮНІСЕФ та УВКБ, діти становлять половину всіх біженців з України. 1,1 млн з них прибули до Польщі, ще сотні тисяч прийняли Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина та Чехія. У ЮНІСЕФ знову попереджають про ризик торгівлі людьми та експлуатації.

Щоб запобігти подібним злочинам та захистити дітей від зловмисників, установи ООН об'єднують зусилля з урядами та представниками громадянського суспільства в країнах транзиту та прибуття біженців.

Реклама

За оцінками Дитячого фонду ООН, кількість неповнолітніх внутрішніх вимушених переселенців становить в Україні 2,5 млн. За даними Управління ООН з прав людини, в ході конфлікту загинуло понад сто дітей, ще 134 дитини отримали поранення. Реальні цифри, як зазначають в ООН, можуть бути значно вищими.

У ЮНІСЕФ висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про сім'ї, яким не вдається виїхати з блокованих міст. Надходять дані про гостру нестачу там продовольства, води, відсутність опалення та інших важливих послуг. В ООН закликають по всій країні терміново забезпечити безпечні проходи для вимушених переселенців та гуманітарний доступ до тих, хто потребує допомоги.

Через війну гинуть діти

З початку війни в Україні від рук російських загарбників загинуло 145 дітей, остаточні дані будуть відомі після отримання інформації з окупованих територій та зон бойових дій.