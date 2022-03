В Україні 60% дітей змушені були покинути свої будинки через війну – ООН

Через війну, яку Росія розв'язала на території України, понад 60% дітей були змушені виїхати зі своїх домівок. Про це у Twitter повідомляє ООН.

Так, 2 мільйони дітей поїхали за кордон, ще 2,5 мільйона – змінили дім усередині країни.

2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.



2.5 мільйони дітей знаходяться всередині країни.



60% всіх українських дітей мають бути forced від своїх людей.



See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU