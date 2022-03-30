З початку війни в Україні армія РФ вбила 145 дітей – ОП

Найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській та Донецькій областях

Через дію окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні від рук російських загарбників загинуло 145 дітей, остаточні дані будуть відомі після отримання інформації з окупованих територій та зон бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента в Telegram-каналі.

"145 дітей загинули та 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія", – йдеться у повідомленні.

В яких областях постраждали діти

Київська – 69,

Харківська – 49,

Донецька – 54,

Чернігівська – 39,

Миколаївська – 30,

Луганська – 28,

Запорізька – 22,

Херсонська – 25,

Сумська – 16,

Житомирська – 15,

місто Київ – 16.

За інформацією Офісу президента, через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів, 75 з них зруйновано повністю.

Реклама

Найскладніша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Дані поки що не є остаточними через те, що немає можливості оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Кожна друга дитина України стала біженцем

Через війну кожна друга українська дитина змушена була залишити свою оселю та стати тимчасово переміщеною особою.

Реклама

У заяві ЮНІСЕФ йдеться, що 4,3 мільйона дітей було переміщено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона людей. Серед них понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як втікачі від війни, та 2,5 мільйона дітей, які є внутрішньо переміщеними особами в Україні.