С начала войны в Украине армия РФ убила 145 детей – ОП

Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях

Из-за действия оккупантов гибнут дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине от рук российских захватчиков погибли 145 детей, окончательные данные будут известны после получения информация с оккупированных территорий и зон боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия", – говорится в сообщении.

В каких областях пострадали дети

Киевская – 69,

Харьковская – 49,

Донецкая – 54,

Черниговская – 39,

Николаевская – 30,

Луганская – 28,

Запорожская – 22,

Херсонская – 25,

Сумская – 16,

Житомирская – 15,

город Киев – 16.

По информации Офиса президента, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.

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Наиболее сложная ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Данные пока не окончательные из-за того, что нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Каждый второй ребенок Украины стал беженцем

Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.

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В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что 4,3 миллиона детей были перемещены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые являются внутренне перемещенными лицами в Украине.