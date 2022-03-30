С начала войны в Украине армия РФ убила 145 детей – ОП

С начала войны в Украине от рук российских захватчиков погибли 145 детей, окончательные данные будут известны после получения информация с оккупированных территорий и зон боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.
"145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия", – говорится в сообщении.
В каких областях пострадали дети
- Киевская – 69,
- Харьковская – 49,
- Донецкая – 54,
- Черниговская – 39,
- Николаевская – 30,
- Луганская – 28,
- Запорожская – 22,
- Херсонская – 25,
- Сумская – 16,
- Житомирская – 15,
- город Киев – 16.
По информации Офиса президента, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.
Наиболее сложная ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
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Данные пока не окончательные из-за того, что нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Каждый второй ребенок Украины стал беженцем
Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.
В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что 4,3 миллиона детей были перемещены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые являются внутренне перемещенными лицами в Украине.