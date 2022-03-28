На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждали діти

Неповнолітні постраждали від вибухової хвилі під час обстрілу

На Запоріжжі окупанти обстріляли житлові будинки. Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє дітей 2009 року народження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України у Telegram-каналі.

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Деталі

26 березня близько 22.00 до Запорізької обласної дитячої лікарні було доставлено хлопця та дівчину 2009 років народження. Обидва – жителі Гуляйполя. Неповнолітні постраждали від вибухової хвилі під час обстрілу та вибуху у сусідньому житловому будинку.

"Хлопчик отримав скальповану рану носа, а дівчинка – вогнепальне поранення грудної клітки", – йдеться у повідомленні.

Глава МВС Монастирський потрапив під обстріл на Донбасі, не добігши до укриття

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час поїздки на Донбас потрапив під обстріл з артилерії та мінометів . Відомо, що в цей час посадовець разом із журналістами перебував у районі населеного пункту Новолуганське Донецької області. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір на своїй сторінці у Twitter.

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"Приїхав у Новолуганське зняти обстріли. Хто б міг чекати ось це все? Міністр внутрішніх справ потрапив під обстріли. Ми разом із ним. Чути розриви артилерії та міномети", – підписав відеоролик журналіст.

На відео показано, як кореспондентові "Радіо Свобода" та іншим довелося використати наземне ситуативне укриття замість бліндажів.

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