В Украине 60% детей вынуждены были покинуть свои дома из-за войны – ООН

2 миллиона детей выехали в другие страны, еще 2,5 млн стали внутренними переселенцами

Война забрала у детей детство и их дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны, которую Россия развязала на территории Украины, более 60% детей были вынуждены уехать из своих домов. Об этом в Twitter сообщает ООН.

Так, 2 миллиона детей уехали за границу, еще 2,5 миллиона – сменили дом внутри страны.

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2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.



2.5 million children are displaced within the country.



60% of all Ukrainian children have been forced from their homes.



See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU — United Nations (@UN) March 31, 2022

"Ситуация в Украине продолжает усугубляться. Число детей, покинувших свои дома, продолжает расти, и мы должны помнить о том, что каждый из них нуждается в защите, образовании, безопасности и поддержке", – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным ЮНИСЕФ и УВКБ, дети составляют половину всех беженцев из Украины. 1,1 млн из них прибыли в Польшу, еще сотни тысяч приняли Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чехия. В ЮНИСЕФ вновь предупреждают о риске торговли людьми и эксплуатации.

Чтобы предотвратить подобные преступления и защитить детей от злоумышленников, учреждения ООН объединяют усилия с правительствами и представителями гражданского общества в странах транзита и прибытия беженцев.

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По оценкам Детского фонда ООН, число несовершеннолетних внутренних вынужденных переселенцев составляет в Украине 2,5 млн. По данным Управления ООН по правам человека, в ходе конфликта погибли более ста детей, еще 134 ребенка получили ранения. Реальные цифры, как отмечают в ООН, могут быть значительно выше.

В ЮНИСЕФ выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о семьях, которым не удается выехать из блокированных городов. Поступают данные об острой нехватке там продовольствия, воды, отсутствии отопления и других важных услуг. В ООН призывают по всей стране срочно обеспечить безопасные проходы для вынужденных переселенцев и гуманитарный доступ к тем, кто нуждается в помощи.

Из-за войны погибают дети

С начала войны в Украине от рук российских захватчиков погибли 145 детей, окончательные данные будут известны после получения информация с оккупированных территорий и зон боевых действий.