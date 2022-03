В Украине 60% детей вынуждены были покинуть свои дома из-за войны – ООН

Из-за войны, которую Россия развязала на территории Украины, более 60% детей были вынуждены уехать из своих домов. Об этом в Twitter сообщает ООН.

Так, 2 миллиона детей уехали за границу, еще 2,5 миллиона – сменили дом внутри страны.

2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.



2.5 million children are displaced within the country.



60% of all Ukrainian children have been forced from their homes.



See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU