В окупованому Скадовську з'явився мобільний зв'язок – мер

Наприкінці квітня жителі Херсонської області відчули перебої з інтернетом та мобільним зв'язком

Жителі Скадовська проти окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому військовими РФ Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв'язок, інтернет досі недоступний.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв на своїй сторінці Facebook.

Реклама

"У Скадовську з'явився мобільний зв'язок. Поки що без інтернету", – написав він.

Перебої з інтернетом та мобільним зв'язком у Херсонській області

Жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли. Стало відомо, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Читайте інші новини "Сьогодні":