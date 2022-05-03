В оккупированном Скадовске появилась мобильная связь – мэр

В конце апреля жители Херсонской области почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью

Жители Скадовска против оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном военными РФ Скадовске Херсонской области возобновилась мобильная связь, интернет до сих пор недоступен.

Об этом сообщил городской глава Скадовска Александр Яковлев на своей странице в Facebook.

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"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока что без интернета", – написал он.

Перебои с интернетом и мобильной связью в Херсонской области

Жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

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