Стало відомо, чому в Херсонській області зник інтернет – Reuters

З'єднання було відновлено за кілька годин, проте тепер трафік надходить через Росію

Херсонська область на деякий час залишилася без інтернету / Колаж "Сьогодні"

Росія перенаправила інтернет-трафік з окупованої української Херсонської області через російську інфраструктуру зв'язку.

Про пише Reuters.

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Цей крок був зроблений, щоб Москва посилила контроль над регіоном. З'єднання було відновлено за кілька годин, але різні метрики показували, що трафік тепер іде через Росію.

"Підключення до мережі було направлено через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, і, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, спостереженню та цензурі", – йдеться у повідомленні.

Перебої з інтернетом та мобільним зв'язком у Херсонській області

Жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли. Стало відомо, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

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